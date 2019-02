Handicap : 3 solutions connectées pour une accessibilité positive

Lors du Forum des élus franciliens en charge du handicap, qui s’est déroulé le 15 février 2019 au siège de la Région, à Saint-Ouen (93), 3 solutions innovantes ont été présentées, en complément du bouquet de dispositifs régionaux existant. Développées avec le soutien de la Région Île-de-France, elles visent à garantir une meilleur accessibilité de l'espace public pour tous.

Faciliter les déplacements et la communication des personnes en situation de handicap

Streetco

Aujourd’hui, il y a des GPS pour tout le monde sauf pour les personnes à mobilité réduite. Comment faciliter leurs déplacements dans l’espace public ?

Streetco identifie, via un site Web et une appli, des itinéraires accessibles et sans obstacles partout en France. Le service permet de trouver des lieux accessibles (places de parking, toilettes, services…), de signaler les obstacles (escaliers, fortes pentes, revêtements, travaux, terrasses, passages piétons…). C’est une véritable communauté de particuliers et d’associations qui contribuent à enrichir les données du site.

Compatible avec les systèmes d'information géographiques (SIG) municipaux, le back office est mis à disposition des Villes en temps réel. Celles-ci peuvent aussi proposer leurs signalements. Cette cartographie de l’accessibilité permet à la fois aux collectivités d’identifier les besoins et de cibler les investissements en matière d’aménagement des espaces publics.

Streetco propose par ailleurs des challenges qui consistent à signaler un maximum d’obstacles et de lieux accessibles et de gagner des points. Une démarche utile et fédératrice au service des entreprises.

Tadeo et Acceo

Développées par l’entreprise Delta Process, Tadeo et Acceo sont 2 solutions nouvelles destinées à faciliter la communication des personnes sourdes et malentendantes.

Tadeo est un service d’aménagement des postes de travail pour les travailleurs sourds ou malentendants.

Le 2d volet, Acceo s’adresse plus particulièrement aux services publics. Il facilite l’accueil téléphonique et physique des administrés sourds et malentendants. 40 000 établissements sont accessibles aujourd’hui grâce à ce dispositif. Un système de géolocalisation permet de les identifier facilement. 3 solutions sont proposées : la transcription instantanée de la parole (TIP), La visio-intégration en langue des signes française (LSF) et le visio-codage en langue française parlée complétée (LPC), avec des opérateurs spécialisés, en temps réel. La nouveauté 2017 : Acceo langues propose les mêmes prestations pour administrés non francophones.

Accessible.net

Le site accessible.net référence les lieux accessibles aux publics à besoins spécifiques. Il met en valeur les établissements qui vont vers l’accessibilité, qu'ils soient publics ou privés. 11 000 lieux sont d'ores et déjà inscrits. La plateforme propose une description très poussée lieux d’intérêt disposant d’installations accessibles. Au départ, 400 critères d'accessibilité ont été retenus. Les 4 grandes familles de handicap sont bien sûr prises en compte, mais aussi l'accès aux seniors, aux familles… Une sélection d'événements est aussi disponible en fonction du profil des publics : handicapés moteurs, mentaux, malentendants, familles...

Le site est partenaire de Paris Region